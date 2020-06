Agents de la Policia Municipal van posar el 12 d'abril les dues denúncies que són objecte de polèmica. n.a. Agents de la Policia Municipal van posar el 12 d'abril les dues denúncies que són objecte de polèmica.

La polèmica per les denúncies "extraviades" no ha acabat

L. M.

09.06.2020 | 20:27

La polèmica per la "desaparició" de les denúncies a dos homes que animaven els aplaudiments dels balcons al personal sanitari recorrent els carrers amb els seus vehicles i fent sonar els clàxons, no ha acabat. L'oposició no està satisfeta amb el resultat de la reunió extraordinària...