Un camió arrossega uns cables

10.06.2020 | 15:56

Un camió va arrossegar aquest dimarts uns cables de fibra òptica a Can Boada Casc Antic. L'incident va tenir lloc a les 9.45 del matí al carrer de Viladecavalls, on el camió treballava. Els cables van quedar penjant. Una dotació de la Policia Municipal es va presentar en la zona i la central policial va avisar a la companyia responsable. Els operaris trigarien unes quatre hores en arribar per fer la reparació. Els policies van regular el trànsit i van alertar el servei de Gestió de l'Espai Públic (GEP) per assegurar el sector, que va quedar senyalitzar amb tanques. L'accés al carrer es va tallar.