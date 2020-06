10.06.2020 | 16:09

Alarma per un incendi a Sant Pere. El foc es va produir aquest dimarts, a les 11.30 de la nit, en un habitatge del carrer de Catalunya, prop de la confluència amb el carrer de Bartomeu Amat. Els veïns van apagar el foc, segons van explicar ells mateixos a la Policia Municipal. Segons sembla, l'incendi va ser provocat per una paella que es va cremar a la cuina. Va generar molta fumera. Els bombers no van haver d'intervenir.