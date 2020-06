Dos imputats per furtar roba a establiments

09.06.2020 | 04:00

La Policia Municipal va orbrir diligències penals el divendres i el dissabte, respectivament, a dues persones per furtar roba en comerços. El divendres, a les sis de la tarda, el vigilant d'un establiment va informar la Policia Municipal que tenia retinguda una persona que robava productes a un local del carrer Major, al Centre. L'import dels objectes era de 25,99 euros. El dissabte, a la mateixa hora, va tenir lloc un altre robatori a la Rambla d'Ègara, on una dona va ser enxampada amb una bossa plena de roba que amagava a la seva bossa de mà per robar-la. La dona anava indocumentada i la policia la va traslladar a la Prefectura per identificar-la. El valor de les peces de roba era de 263 euros