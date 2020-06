C's alerta sobre l'emergència educativa

09.06.2020 | 09:25

Davant les limitacions amb les quals han obert els centres educatius, Ciutadans ha fet públic un comunicat en què alerta de l'emergència educativa a la qual s'enfronta Terrassa. Des de la formació taronja lamenten que els infants i joves "no tornaran a escola fins a mitjans de setembre, en total, sis mesos sense classe presencial". A més, destaquen que les condicions fixades pel departament quant a les llars d'infants privades, "que han deixat de tenir ingressos, fan que moltes es replantegin continuar la seva activitat". Des del partit creuen que és probable que els centres concertats pateixin una caiguda en les matriculacions "atès que moltes famílies no podran pagar". C's considera que les ràtios marcades a les aules no tenen sentit quan moltes terrasses de bar estan plenes i que és "injust fer recaure sobre el món educatiu el control sanitari de la pandèmia".