Treballadores contra l'obertura de les escoles bressol

La crisi del coronavirus

Javier Llamas

08.06.2020 | 18:29

"Obertura precipitada, infància perjudicada". El missatge d'aquesta pancarta resumeix la indignació que bona part del col·lectiu de treballadores de les escoles bressol ha mostrat fa uns minuts al Raval de Montserrat. "Avui estem aquí per dir prou", començava el manifest llegit a les portes de l'Ajuntament. Malgrat entendre que la situació és excepcional i complexa, han volgut expressar el seu sentiment d'impotència davant "la lamentable decisió d'obrir les escoles bressol municipals sense sentir que hi ha un plantejament ferm de en quines condicions fer-ho i sentint en canvi que aquesta decisió no respecta ni la petita infància ni a nosaltres com a professionals". Son contràries a considerar les escoles com un aparcament de criatures. L'obertura està "plena d'interrogants i contradiccions", amb horaris parcials i no dóna resposta a les necessitats de la canalla, ni de les famílies. Ni a la seguretat de les treballadores, afirmen.