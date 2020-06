Terrassa, com a mínim 15 dies en fase 2

Terrassa ha estrenat avui el passi a la fase 2 i no serà com a mínim fins al 22 de juny quan és continuí avançant en el desconfinament.

La crisi del coronavirus

08.06.2020 | 18:24

La Generalitat ha frenat qualsevol possibilitat de que Terrassa i la Regió Sanitària de Barcelona en la que s'inclou afrontin una fase 2 "exprés". El PROCICAT, a proposta del Departament de Salut, proposa que a partir de dilluns vinent, 15 de juny, les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central passin a la fase 3 del desconfinament. La resta de regions es mantindrien en la fase en què es troben. Així, el Camp de Tarragona; les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran continuarien a la fase 3 mentre que Lleida, la ciutat de Barcelona i les Metropolitana Sud i Nord es mantindrien a la fase 2, juntament amb les àrees de gestió assistencial Penedès i el Garraf que avui s'han integrat dins aquesta zona per una qüestió de mobilitat. Malgrat que és plantejava la possibilitat d'avançar a la fase 3 en una sola setmana, els terrassencs hauran d'esperar com a mínim fins el dilluns 22 de juny per accedir a la fase 3.