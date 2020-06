Es reprèn el judici a Trapero i Pere Soler

EFE

08.06.2020 | 11:12

L'Audiència Nacional ha reprès aquest dilluns el judici al major dels Mossos, Josep Lluis Trapero, i altres ex membres de la cúpula del cos com el terrassenc Pere Soler després de l'aturada per la Covid-19, que el va deixar "congelat" en la seva recta final, just quan el fiscal havia d'anunicar l'esperada rebaixa de la seva acusació per rebel·lió presumiblement a la de sedició, en línia amb la sentència del procés.

Trapero, Soler i els altres tres acusats podran seguir aquesta fase, la de conclusions, que s'ha reprès avui a l'Audiència Nacional, al costat dels seus advocats per videoconferència des d'un jutjat de Barcelona per no haver de desplaçar-se a Madrid amb l'estat d'alarma encara en vigor.

Després d'elevar dilluns el tinent fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo les seves conclusions provisionals a definitives, en el que, segons fonts d'aquest tribunal, serà una breu sessió, el judici per l'actuació dels Mossos en el referèndum de l'1-O i durant el setge a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017 es prolongarà tres dies més.

El 15 de juny, la Sala l'ha reservat per a les conclusions definitives de les defenses, que reclamen l'absolució, i per a l'exposició dels informes per part del Ministeri Públic.

Els dies 16 i 17 serà el torn dels informes de les defenses i l'oportunitat per als acusats de fer ús de l'última paraula abans que el judici quedi vist per a sentència, cinc mesos després del seu inici.