L'Ajuntament lliura 50 mil mascaretes a l'Agrupació de Polígons

La crisi del coronavirus

08.06.2020 | 12:55

L'Ajuntament ha lliurat aquest dilluns 50 mil mascaretes higièniques a l'Agrupació de Polígons de Terrassa per distribuir-les entre les seves empreses associades. Amb aquest motiu, l'alcalde, Jordi Ballart, i el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Isaac Albert, s'han reunit amb Jordi Vilar, president de l'esmentada associació, i amb David Garrofè, secretari general de la patronal Cecot. "És evident, ha manifestat l'alcalde a la seu de Cecot, on s'ha celebrat aquest acte, que hi ha preocupació pels Erto, per tota l'activitat que ha estat aturada en els últims dos mesos. Ens hem encoratjat a treballar conjuntament, en el marc del pacte de ciutat, per poder tirar endavant mesures per pal·liar aquesta situació tan complicada".