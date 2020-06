Escoles i interiors de restaurants obren en fase 2

La crisi del coronavirus

08.06.2020 | 12:59

Terrassa, com tota la Regió Sanitària de Barcelona, ha entrat aquest dilluns en la fase 2 de desescalada, en la qual ja es permeten reunions de fins a 15 persones i l'obertura de l'interior de bars i restaurants amb una ocupació màxima del 40% d'aforament, entre altres mesures.

Un total de 23 milions d'espanyols, el 48% de la població, es troba ja en la fase 2. En aquesta fase es permeten les visites en les residències, es pot anar a la platja per fer esport, banyar-se i prendre el sol, i es flexibilitzen els horaris dels passeigs. L'activitat física queda alliberada de les franges horàries exceptuant les que estan reservades als més grans de 70 anys, és a dir, entre les 10 i les 12 del matí i entre les 19 i les 20 hores.

Al comerç es permet fins al 40% de l'aforament. Els centres comercials també s'obren però l'aforament de les zones comunes és d'un 30%, i d'un 40 dins dels establiments.

Amb l'entrada en aquesta fase, escoles i instituts també han obert les portes per oferir atenció educativa i emocional presencial a l'alumnat voluntari que finalitza etapa, en grups de 13 alumnes per sisè de primària, i de 15 per a quart d'ESO, segon de batxillerat i últims cursos de Formació Professional. També hi ha servei d'acollida per als alumnes de 3 a 6 anys de 09.00 a 13.00 hores les famílies dels quals no puguin flexibilitzar el treball presencial amb ràtios limitades.

A Terrassa, la zona blava ha tornat a entrar en funcionament.