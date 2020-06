| Campanya de tolerància zero

08.06.2020 | 10:30

El passat 13 de març es va iniciar una campanya de tolerància zero amb actituds incíviques amb escombraries domèstiques i comercials a la ciutat. Des de llavors, els equips d'inspecció han imposat sancions per un import total de 45.959 euros. S'han realitzat, fins el 4 de juny, 339 inspeccions. També s'han realitzat 867 entrevistes i s'han aixecat 111 actes, amb més del 80% per infraccions de particulars.