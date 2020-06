08.06.2020 | 20:00

Malgrat haver baixat les restriccions, encara hi ha denúncies per incompliment del decret d'alarma pel coronavirus. La Policia Municipal va multar durant el cap de setmana 14 persones a Terrassa. Les raons, diverses. Segons la policia, els identificats "no van poder justificar els motius per trobar-se al carrer i no complir la instrucció vigent".