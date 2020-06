Fase 2: Què podem fer?

La crisi del coronavirus

Redacció.

07.06.2020 | 20:34

Terrassa entra demà en fase 2, un esglaó al que s'alleugen molt les condicions que marquen les normes de la desescalada. Fem un petit resum i recordem:

Franges horàries: Desapareixen les franges horàries per passejar, fer esport o sortir amb infants, tot i que s'han de respectar les reservades per a la gent gran, de 10 a 12 hores i de 19 a 20 hores.

Reunions familiars i d'amics: Les trobades amb familiars i amics el llocs privats i públics poden ser de fins a 15 persones.

Residències: Es podran visitar amb cita prèvia i equips de protecció habitatges tutelats i residències de persones amb discapacitat i de gent gran que no tinguin casos de Covid-19.

Comerç: Obren els comerços de més de 400 metres quadrats i els centres comercials, tot i que les zones comunes estaran al 30 per cent de la seva capacitat i només per al trànsit. L'aforament dels locals Comerciales serà del 40 per cent.

Cultura; Les sales d'exposicions poden obrir amb un 30 per cent del seu aforament. Els cinemes, teatres i auditoris obriran també al 30 per cent amb butaques preassignades i normes de seguretat. Els actes culturals diversos tindran un límit de 50 persones o 400 si és a l'aire lliure. Les biblioteques també podran obrir amb un terç del seu aforament, a l'igual que els monuments.

Bars i restaurants: Tant bars com restaurants podran atendre clients a l'interior dels locals, però només amb un 40 per cent de l'aforament i mantenint els dos metres de distància entre taules. Els hotels podran obrir al públic les seves zones comunes, però amb un terç del seu aforament. No poden obrir discoteques i locals d'oci nocturn.

Esports: L'esport de base es podrà realitzar a qualsevol hora excepte de 10 a 12 i de 19 a 20 hores, franges reservades a la sortida de la gent gran, de més de 70 anys. S'obren les instal·lacions esportives cobertes amb cita prèvia i al 30 per cent de la seva capacitat. Les competicions professionals es reiniciaran a porta tancada; aquesta setmana es comença la Lliga de futbol.

Platges i piscines: Es podran visitar les platges per fer esport, treballar o passejar, però de manera individual i sense contacte físic. També es poden obrir les piscines, que hauran estat desinfectades, amb un aforament del 30 per cent de la seva capacitat, amb cita prèvia i dos metres de separació entre banyistes.

Religió: S'amplia l'aforament dels centres de culte fins al 50 per cent.

Casaments: Es poden celebrar enllaços matrimonials amb 100 convidats si és a l'aire lliure o amb 50 a espais tancats.

Enterraments: Funerària Terrassa permet la presència de 8 persones a les sales de vetlla i 7 a la zona comuna. Les cerimònies podran tenir fins a 80 persones al temple multiconfessional i 15 persones a l'oratori, les mateixes que per acompanyar una cremació. La comitiva d'acompanyament del fèretre serà també de 25 persones.

Col·legis: S'obren les aules terrassenques per a alumnes voluntaris amb especial atenció als de final de cicle; sisè de primària, quart d'ESO, segon de batxillerat i segon de formació professional. Tots tindran limitacions de capacitat a les aules. L'Ajuntament ha rebut un total de 21 sol·licitud de famílies que els seus membres treballen i necessiten escola bressol. Obriran els centres municipals Coloraines, Somriures i Vallparadís. També obriran els tres centres de la Generalitat a la ciutat. L'ajuntament no tenia dades sobre el nombre d'escoles bressol que oferiran servei a partir de demà.

Mobilitat: Ens podrem moure dintre dels límits de la gran Regió Sanitària de Barcelona, sense restriccions horàries. El transport públic de l'àrea de Barcelona tornarà a incrementar la seva oferta i arribarà al 100% en diferents serveis, sobretot en hores punta, mentre que de mitjana es mantindrà per sobre del 80%. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha indicat que en les últimes dues setmanes s'ha registrat un augment significatiu de la demanda de transport públic, que ha recuperat més del 25% de l'habitual abans de la pandèmia. L'ATM ha detallat que el metro oferirà el 100% del seu servei, mentre que els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) tindran una oferta global del 80% de mitjana, arribant al 100% en hora punta a les línies Barcelona-Vallès i Barcelona-Anoia.

Recordem: mantenim la distància de seguretat d'entre un metre i mig i dos metres; no descuidem la nostre higiene de mans; usem mascareta en espais oberts i tancats als que no es puguin mantenir les distàncies de seguretat.