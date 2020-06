Són els essencials i la Covid-19 no els ha aturat

Teresa Romero

05.06.2020 | 20:51

Mentre la majoria de ciutadans han viscut la pandèmia del coronavirus, que ara afluixa, tranquil·lament a casa, un important col·lectiu de treballadors anònims i invisibles s'han mantingut a primera línia vetllant per donar servei a la Terrassa "confinada". Des del reial decret del Govern central de l'estat d'alarma del 14 de març milers d'empleats han seguit treballant a la ciutat des d'aquell dia i fins avui. Des del personal sanitari fins al de transport o el de seguretat i vigilància fins d'altres sectors imprescindibles de serveis i d'alimentació.

Metges, infermeres, cuidadores, dones de la neteja... han treballat a fons per salvar vides i combatre els efectes del virus. Però paral·lelament altres herois anònims, que no s'han emportat tants aplaudiments, han continuat sortint de casa cada dia per no deixar els seus llocs de feina. Són els imprescindibles, els essencials que desenvolupen tasques de primera necessitat que no poden aturar-se ni en situacions extraordinàries d'emergència com la que hem viscut.

No han abaixat la guàrdia en cap moment, en l'àmbit sanitari i tampoc en el sector dels serveis d'alimentació, del transport o de la informació, com ara els mitjans de comunicació, que no han interromput la seva activitat.

Parlem també dels agricultors, els empleats de supermercats, els conserges, els forners, conductors de vehicles de mercaderies, els cuidadors o els farmacèutics. Ells també són motor bàsic de l'economia.

Aquestes pàgines són un homenatge a tots aquests treballadors que no han pogut fer teletreball i han estat a primera línia des del primer moment.

Guants, mascaretes, pantalles, productes desinfectants i gel hidroalcohòlic han estat els seus productes essencials perquè la seva salut i seguretat també ha estat en joc. Han adoptat noves dinàmiques de treball en una pandèmia que ens ha canviat la vida.