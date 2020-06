Sis persones denunciades per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma 

05.06.2020 | 20:51

La Policia Municipal va denunciar a sis persones per no complir les restriccions establertes al Drecret de'estat d'alarma, durant el dijous i la matinada del divendres. Les persones denunciades no van justificar els motius per trobar-se al carrer i no complir la instrucció vigent. En aquest sentit, una dotació policial va identificar quatre persones que estaven fent malbé mobiliari urbà al carrer del Nord amb el carrer de la Mina. També han estat denunciades tres d'elles per tinença de substàncies estupefaents.