Pròxima obertura de tres poliesportius

06.06.2020 | 04:00

El Servei d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa està prenent les mesures de seguretat i adaptació per poder reobrir en la fase 2 els poliesportius municipals de Sant Llorenç, Les Arenes i Ca n'Anglada. Es faria per a la pràctica d'esports sense contacte i sempre amb cita prèvia. Un dels objectius es poder obrir les pistes de frontó d'aquestes instal·lacions esportives. El Servei d'Esports està en contacte amb les diferents entitats esportives de la ciutat que fan un ús habitual d'aquestes instal·lacions, per si es plantegen fer activitats a les pistes poliesportives, escenaris que caldria valorar entre els agents implicats.