La planta de biometanització de Can Barba torna a l'activitat

Redacció

05.06.2020 | 20:51

La planta de biometanització de Can Barba ha reprès aquesta setmana l'activitat. La instal·lació ha estat remodelada completament gràcies a les obres de millora que s'hi han fet des del mes de gener. La planta ha començat a rebre de nou la fracció orgànica dels municipis de la comarca i ha recuperat la seva activitat. Les obres han permès optimitzar el rendiment i la capacitat de la instal·lació, que havia quedat obsoleta després de gairebé vint anys de funcionament.

El president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidenal, Nil López, ha assegurat que amb les obres realitzades "hem aconseguit millorar l'eficiència dels processos de planta, disminuir el rebuig amb destí a dipòsit i augmentar la recuperació de quantitat i qualitat de productes: ferro, alumini i principalment de compost. També podrem incrementar en un 30 per cent l'energia elèctrica obtinguda en la biometanització. Amb les restes orgàniques tractades a la planta remodelada, la previsió d'obtenció és de 4.400 tones de compost, 85 tones de materials recuperats i 3.200 MWh/a d'energia elèctrica", ha explicat el president.

important inversió

L'obra ha suposat una inversió de més de 4'6 milions d'euros aportats per l'Agència de Residus de Catalunya. Les principals actuacions que s'han fet són la substitució dels equips obsolets; la renovació de la línia de pretractament; la posada a punt de diversos elements de l'obra civil; l'actualització del sistema de control; la millora de l'aprofitament de calor de motors de biogàs pel procés de tractament biològic i l'execució de sitges amb ventilació forçada per optimitzar el procés de maduració. S'han incorporat al projecte importants elements d'innovació com aprofitar tota la calor residual dels motors de biogàs per assecar el compost en procés, uns elements que permetran obtenir més eficiència en aquest procés.

Les millores a la planta permetran reduir la quantitat de rebuig que genera la instal·lació i augmentar la capacitat i eficiència de tractament de la matèria orgànica, tant en el procés de biometanització com en els de compostatge i maduració.