Una persona mor poc abans d'arribar a la Mola

06.06.2020 | 17:59

Un home de 58 anys ha morta avui al mig dia al Camí dels Monjos, poc abans d'arribar a la Mola. Segons han informat els serveis d'emergències que ha intervingut, la mort s'hauria pogut produir com a conseqüència d'una aturada cardíaca. Han intervingut el SEM, que s'ha desplaçat amb helicòpter, segons ha informat Matadepera.Cat, unitats del GEM (Grup d'Emergències Mèdiques) del GRAE (Grup d'Actuacions Especials), de Bombers de Matadepera i del personal de la Mola, que ha col—laborat amb un desfibril—lador, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida a l'excursionista.