La música en directe torna a la Jazz Cava

J. A/ S. P.

05.06.2020 | 20:51

Al pati (com sempre, en el cicle de concerts d'estiu), amb accés per l'exterior i garantint les mesures sanitàries i de distanciament social requerides. Però la música en directe tornarà a sonar a la Nova Jazz Cava. Ahir es va donar a conèixer la programació sencera del "Jazz a la fresca" d'aquest any, que el swing del grup Three Little Birds inaugurarà divendres vinent, i que es desenvoluparà fins al 31 de juliol. És un conjunt de tretze concerts, sempre en divendres i dissabte, a les deu de la nit. Les entrades de ja poden ser adquirides, totes al preu de dotze euros, mitjançant la pàgina web de JazzTerrassa.

És un dels millors exemples per evidenciar la recuperació de la cultura amb l'arribada de la fase 2. La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, va anunciar ahir que "arriba el desconfinament cultural. La repercussió d'aquest tancament ha causat efectes a tot el sector cultural de la ciutat. D'una banda, les entitats, amb el desistiment de nombroses activitats, trobades i celebracions del calendari festiu".

reprogramació

Boladeras va afegir que "els professionals i les propostes culturals ja posades en programació estable o de cicle i que han quedat inicialment suspeses o reprogramades. Finalment, la pròpia activitat del servei públic que, per primera vegada, ha hagut de veure tancades les biblioteques, museus, arxiu, els teatres i reprogramar la seva activitat. Superada la primera fase de tancament, es proposa ara oferir horitzons possibles a tot el sector cultural de la ciutat".

La regidora de Cultura va anunciar per aquest estiu un gran programa de "Fem Estiu" que s'iniciarà el dia 19 amb el començament del "Jazz a la fresca" i continuarà fins el 30 de setembre. Es vol arribar als set districtes de la ciutat i inclourà moltes de les propostes que s'organitzaven de forma individual.

la seu d'Ègara, el dia 10

Amb l'arribada de la fase 2 hi ha previsió d'obertura el pròxim dimecres de la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís i Seu d'Ègara i Rectoria Nova. Amb un terç del seu aforament. Actualment s'estan fent les tasques de neteja i desinfecció i adoptant les mesures de prevenció de riscos. Es preveu l'atenció inicial de públic a títol individual. Els grups i visites guiades es preveuen per a següents fases de desconfinament.

Respecte al teatre la previsió d'obertura en fase 2 per a assajos de companyies i estades per a la producció de nous espectacles. Seria a final de mes i és podria treballar amb properes cites del Festival TNT.

Les biblioteques van reprendre el servei de préstec l'1 de juny amb cita prèvia. De cara a la fase 2, s'està valorant la possible ampliació de serveis, amb les mesures i adaptacions corresponents, però encara no està prevista la seva apertura. Pel que fa a l'Auditori es preveu l'obertura per assajos de grups de música a finals de juny. La Sala Muncunill obrirà al públic serà al setembre.

l'endemà

L' endemà, de l'estrena del "Jazz a la fresca", dissabte dia 20, la poposta és la d'Irene Reig, saxofonista i compositora de 27 anys que en fa quatre va enregistrar a Philadelphia el seu primer disc en solitari, entablarà un duel de saxos amb Héctor Florida.

El dia 26, el pati de la Jazz Cava trepidarà amb el boogie woogie i el blues del grup Wax & Boogie, que lidera la cantant Ster Wax. I l'endemà hi haurà el primer concert de jazz de terrassencs des de la pandèmia, a càrrec del Funkenstein Trio, i amb el cantant i guitarrista Roc Calvet de convidat especial.

El juliol començarà amb la fusió del jazz amb els ritmes sud-americans que practica el trio format per Rocio Faks, Guillermo Calliero i Federico Mazzantir. I, en el mateix cap de setmana, es podrà veure en format de "piano solo" de Lluís Coloma, conegut per les festes de boogie woogie.