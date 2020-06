La Generalitat demanarà que Barcelona passi a la fase 3 en una setmana

06.06.2020 | 18:40

la Generalitat demanarà al Ministerio de Sanidad passar a la fase 3 dilluns 15 de juny. La Regió Sanitària de Barcelona i la seva àrea metropolitana i Lleida entraran aquest dilluns 8 de juny. Inicialment les fases estan concebudes com a espais de temps formats per dues setmanes perquè els territoris puguin passar al següent estadi. No obstant això, la Generalitat considera que les dades sobre el coronavirus són suficientment optimistes com per estar només una setmana en fase 2.

També ho faran així Madrid i Castilla y León. Si el Ministerio de Sanidad concedeix la sol·licitud, seran els governs autonòmics els que gestionin de manera exclusiva la pandèmia i una setmana després s'entraria en el que s'ha donat en anomenar "nova normalitat", regida per les decisions que prendrà el Govern espanyol dimarts al Consejo de Ministros.