Ahir es va fer un minut de silenci per les víctimes de la pandèmia. Ahir es va fer un minut de silenci per les víctimes de la pandèmia.

Fi a deu dies de dol oficial amb 204 terrassencs morts

05.06.2020 | 20:51

Aquesta passada nit ha finalitzat les deu dies de dol oficial declarat pel Consell de Ministres i decretat per la Generalitat en memòria de les víctimes del coronavirus. Ahir al migdia, l'Ajuntament de Terrassa es va adherir a un minut de silenci per recordar les víctimes com a cloenda d'aquest període de dol, el...