Els veïns volen que treguin les sabates dels cables

06.06.2020 | 19:26

Un grup de veïns dels carrers Wagner, Pau Marsal i Joaquim Costa ha demanat reiteradament a l'Ajuntament de Terrassa que tregui sabates de fer esport que estan enganxades als cables que travessen els carreres del barri. A la fotografia que acompanya aquestes línies es poden veure diversos parells de sabates penjant i no són les úniques que hi ha als carrers de la zona.

L'Ajuntament de Terrassa, davant la sorpresa dels veïns, ha respost que l'administració municipal no té competències "per realitzar aquest tipus d'actuacions, que corresponen a l'empresa de subministraments, en aquest cas Telefònica" A la seva resposta, l'Ajuntament diu també als veïns que com a conseqüència d'aquesta falta de competència "el tornem a adreçar a que els plantegi les incidències que detecti".