El cotxe treia fum, no havia passat l'ITV i no tenia carnet

06.06.2020 | 04:00

Una dotació de la Policia Municipal va intervenir un conductor que no havia obtigut el carnet de conduir. Els agents van aturar un vehicle que treia molt fum per la combustió del motor a la rambla de Francesc Macià amb la plaça del Primer de Maig. Els agents van comprovar que el vehicle no tenia en vigor l'assegurança obligatòria, i tampoc havia passat la ITV. El conductor va ser denunciat per aquests fets. En ser identificat, els agents policials van comprovar també que el conductor no havia obtingut el permís de conduir. El vehicle va quedar immobilitzat i el conductor investigat per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per no haver obtingut el permís de conduir.