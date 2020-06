Cerimònies fúnebres al 50 per cent de capacitat

07.06.2020 | 10:19

En la fase 2 de desconfinament que comença dilluns, Funerària continuarà aplicant mesures de protecció. Per garantir les distàncies físiques, les vetlles podran realitzar-se amb un límit màxim de 15 persones, 8 dins la sala de vetlla i 7 en la zona comú, ampliant el nombre de la fase anterior. Quant a les cerimònies. es podran fer a l'oratori i al temple del cementiri amb un aforament màxim del 50 per cent. Per tant, el màxim a l'oratori serà de 15 persones i en el temple de 80. La participació a la comitiva final per acompanyar en l'enterrament serà de 25 persones i per fer una cremació de 15 persones.