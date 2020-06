Canvi en la preinscripció amb pujada a la pública

06.06.2020 | 04:00

La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, en la roda de premsa de presentació de mesures per la fase 2, també va valorar la preinscripció pel pròxim curs escolar. "Hi ha un canvi de tendència, amb un increment per l'escola pública respecte a la concertada", va dir Ciurana. La preinscripció a la pública a primària arriba al 60 per cent i a secundària el 75 per cent. Va assegurar que a P3 hi haurà un grup i mig a les escoles França i Abat Marcet. També va confirmar que hi havia tres línies completes de P3 a L'Enxeneta i Bisbat d'Ègara i dues línies al Vapor. La regidora també va donar a conèixer els centres en els quals es faran proves per accés a la Universitat, concretament del 7 al 10 de juliol als instituts Terrassa, Torre del Palau i Escola Pia.