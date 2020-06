Preparació d'una entrega de tablets i material informàtic. Preparació d'una entrega de tablets i material informàtic.

Beneficiaris molt agraïts i veïns també necessitats

05.06.2020 | 20:51

"Agraeixo de tot cor aquesta ajuda. Ha estat molt important i per molt que digui el que ha significat no em bastaran paraules. Han estat moments molt durs i saber que tens persones que estan darrere de tu, que pensen en les teves circumstàncies i t'ajuden. No tinc més paraula que GRÀCIES". Així acaba el...