Totes les escoles de la ciutat obriran dilluns

La tornada a l'escola esta marcada per les limitacions.

La crisi del coronavirus

05.06.2020 | 14:14

La tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida i regidoria d'Educació, Teresa Ciurana, ha confirmat aquest migdia en roda de premsa que totes les escoles de la ciutat, tant públiques com concertades, tenen previst obrir aquest dilluns. Amb l'arribada de la fase 2 els alumnes poden tornar a clase amb moltes limitacions. Es faran grups de treball en funció de la matrícula i es centrarà en els alumnes de final de cicle, sisè de Primària, i quart de Secundària. Pel que fa a l'escola bressol, per a infants de 0 a 3 anys, l'Ajuntament de Terrassa ha rebut un total de 21 sol·licituts de famílies que els seus membres treballen i necessiten poder deixar els fills. Dilluns obriran els centres municipals Coloraines, Somriures i Vallparadís. També obriran les tres escoles de la Generalitat a la ciutat. Respecte a les escoles bressol privades, des de l'Ajuntament no és te les xifres de les que oferiran els seus serveis.