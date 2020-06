Terrassa avança a la fase 2

La crisi del coronavirus

05.06.2020 | 13:53

El Ministerio de Sanidad ha anunciat que la Regió Sanitària de Barcelona avançarà aquest dilluns a la fase 2, després de la petició realitzada per la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura afecta directament a Terrassa que pot fer front a noves mesures del procés de desconfinament. Una setmana després de l'unificació de les regions sanitàries de Barcelona, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud, arriba aquesta decisió que permetrà una major mobilitat.

La limitació horària per passejar, fer esport i sortir amb infants es limita al respecte de la franja destinada als majors de 70 anys. Es reprenen parcialment les activitats restringides en la fase 1, amb limitacions d'aforament, com ara els restaurants amb servei de taula i les grans superfícies comercials, sense la possibilitat de romandre en zones comunes o recreatives. En l'àmbit cultural, entren en funcionament els cinemes i els teatres, així com els monuments i equipaments culturals, amb el manteniment de mesures de seguretat i d'higiene. Finalment, a la possibilitat d'anar a llocs de culte i assistir a vetlles i enterraments, s'hi suma també la celebració de casaments, amb restriccions pel que fa al nombre de convidats.