La Setmana del Medi Ambient se centra en el clima i la Covid-19

S. P.

04.06.2020 | 20:44

"La solució a les nostres mans" és el lema triat per l'edició d'aquest any de la Setmana del Medi Ambient, que comença avui i finalitzarà el dia 11. Sempre es feia la primera setmana de juny, però l'Ajuntament va ajornar-la per respectar el dol decretat pel Govern espanyol.

La crisi sanitària fa que aquesta edició número 29 de la Setmana del Medi Ambient sigui totalment diferent de les anteriors. No es farà la tradicional Festa del Medi Ambient al Parc de Vallparadís, i el programa conté tretze activitats, totes de caràcter virtual. Una és el taller "Energia solar a casa", que s'impartirà a través de la plataforma Zoom. També es pot destacar la segona edició del concurs a Instagram #setmanamedamtrs2020. Els guanyadors veuran publicades les seves fotos en el programa de l'any vinent.

Bona part de les propostes tenen relació directa amb l'emergència climàtica que vivim en el context de la Covid-19, i recalquen, com diu el lema, que "la solució és a les nostres mans", en una economia més cooperativa i baixa en carboni. Així doncs, el programa inclou una fira a càrrec de l'Adenc, el col·loqui "Ara que el món ha de reprendre l'activitat, és intel·ligent i econòmic tornar a treballar contra la natura?", amb l'actuació musical de Meritxell Neddermann, o els jocs "World rescue", "El joc d'en Doll" i "La máquina del tiempo. Cambia el futuro de nuestro planeta".