Membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, concentrats ahir als jutjats. lluís clotet Membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, concentrats ahir als jutjats.

La PAH, en peu de guerra per la reactivació dels desnonaments

Teresa Romero

04.06.2020 | 20:44

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Terrassa ha tornat a sortir al carrer i ahir es va concentrar davant dels jutjats per protestar contra la reactivació dels desnonaments. Des d'ahir, els jutges ja poden tornar a dictar ordres per executar sentències de desallotjaments d'habitatges. L'última pròrroga de...