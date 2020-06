La maquinària de la justícia torna a funcionar de mica en mica

Redacció

04.06.2020 | 21:13

Els jutjats catalans van reprende ahir la seva activitat a la vora del col·lapse després de suspendre 75.000 vistes i deixar pendents 145.000 resolucions durant la pandèmia del coronavirus, que se sumaran a una allau de litigis derivats d'aquesta crisi, per la qual que no es preveu recuperar la normalitat almenys fins al 2021. La tornada està marcada per les grans limitacions que encara hi ha. Només és pot anar als jutjats amb cita prèvia i amb importants mesures de control d'accessos i també de l'utilització de les sales.

El president de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que ha admès que la xifra de casos suspesos suposa una "catàstrofe", i la degana dels jutjats de Barcelona, Mercè Caso, ha advertit que si no hi ha reforços l'impacte serà "brutal", especialment als jutjats social, mercantil i civil.

Segons dades del TSJC, durant les onze setmanes d'estat d'alarma -sense comptar l'actual- s'han suspès 82.000 vistes -a una mitjana diària de 1.500-, i únicament s'han dut a terme 7.194 urgents, per la qual cosa s'han acumulat 75.306 compareixences pendents.

A més, si durant la setmana prèvia a l'estat d'alarma es van dictar 16.941 resolucions judicials, durant el confinament se n'han emès 42.000, el que suposa que queden per notificar-ne 144.351.

En paral·lel a aquesta situació i per intentar agilitzar la sempre feixuga maquinària de la justícia, aquest departament de la Generalitat ha adquirit 447 llicències per celebrar judicis per videoconferència, cosa que permetrà que es puguin dur a terme de forma telemàtica a totes les sales de vista dels jutjats de Catalunya per evitar així desplaçaments i aglomeracions en els edificis judicials.

tecnologia

La conselleria ha informat d'aquesta mesura en un comunicat, en el qual matisa que tant els judicis com les vistes prèvies i les declaracions es podran dur a terme amb aquesta tecnologia, l'última paraula sobre el seu ús la tindrà el jutge i que, en cas de donar-li llum verda, es realitzarà mitjançant la plataforma Webex.

D'aquesta manera, Mossos d'Esquadra, policies locals, metges forenses, advocats i procuradors podran participar des dels seus respectius llocs de treball, mentre que els detinguts o empresonats ho faran des comissaries o centre penitenciaris. En canvi, els magistrats i els seus respectius equips hauran d'estar en seu judicial durant les vistes o judicis, tal com ha estipulat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Paral·lelament, uns 2.000 funcionaris -gestors, tramitadors i auxilis judicials- hauran d'assistir a una formació d'una hora al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per aprendre a programar els processos per videoconferència.

De moment, fins al 30 de setembre ja hi ha 24.960 assenyalaments programats, dels quals la majoria (el 98%) són al matí i el 52% a la Ciutat de la Justícia.

Des de l'inici de l'emergència sanitària i fins al 2 de juny, els jutjats catalans han dut a terme 1.426 videoconferències a través de Webex, una plataforma que, segons el Departament, garanteix una "connexió segura".