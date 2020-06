Veïns del carrer Martí Diez, units per la música

Teresa Romero

03.06.2020 | 20:18

El que va començar el dia 28 de març com la petita celebració de la Culturassa d'una família (l'Albert Crespi i la Núria Ramon amb els seus fills petits Biel, Jana i Elna) al seu balcó de casa es va convertir dissabte passat en una autèntica festa major al carrer de Martí Diez. Els veïns van posar punt final a una programació estable de concerts que aquesta engrescadora família de músics va iniciar de forma simpàtica i espontània i a la qual, durant 13 setmanes es van anar sumant les altres cases veïnals. Molts no es coneixien però aquest confinament per la Covid-19 els ha agermanat en aquests dies d'incertesa i ara estan més units que mai.

treball de fi de grau

Tots els concerts han tingut lloc els dissabtes a les 12 del migdia. S'hi han sumat Loles Fortuny i Joaquim Beltran, amb les seves tres filles. Una d'elles, la Gemma, fins i tot ha fet un bloc personal per al treball de final de grau d'Educació Infantil a la UAB i que ha estat inspirat en el confinament, la música i les emocions.

També han participat l'Anna Fortuny (germana de la Loles i que viu al costat) amb el Nani Escudé, la Maria Rosa (mare dels Fortuny) i la Gemma, la filla petita. Al davant, la Fina Garcia i el Miquel Molina també han estat al peu del canó.

"Durant el confinament hem celebrat una pila d'aniversaris i sempre cantant entre balcons. Entre ells els aniversaris dels meus tres fills nascuts tots a la primavera. A més vam començar el 28 de març felicitant pel seus 60 anys a la Loles Fortuny i el cicle de concerts va acabar dissabte 30 de maig amb els 60 anys del seu marit Joaquim Beltran que els feia el divendres", relata la Núria Ramon.

quatre cançons infantils

Tots els concerts al balcó han tingut el mateix format: cançó infantil, cançó vocal una "Confi" (tema de confinament que podeu trobar al Youtube http://youtu.be/Q5zoskDilm4) i Babord (nosaltres) i estribord (els veïns de la perifèria). Enfilats a la teulada de la Rambla d'Ègara hi han col·laborat uns veïns "molt canyeros", l'Anna Aulet i el Bernat Ibanyez.

"Sempre ens disfressàvem d'alguna temàtica, normalment relacionada amb la cançó infantil o aprofitant les festes de la ciutat (la Fira Modernista, Sant Jordi...). Hem sigut animals de la selva, pirates, modernistes, submarinistes, astronautes). I sempre hem tingut penjat l'arc de Sant Martí "Tot anirà bé".

Dissabte passat, fins i tot els Bastoners (grup al qual pertany la Núria Ramon, que també és professora de música) van participar en aquesta gran festa de comiat dels concerts de confinament. Més de 50 persones van omplir de festa i vida el carrer de Martí Diez.