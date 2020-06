La PAH, en peu de guerra per la reactivació dels desnonaments

La crisi del coronavirus

Teresa Romero

04.06.2020 | 12:11

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) llença un crit d'alerta als ciutadans perquè a partir d'avui es reactiven els desnonaments i presentarà escrits als jutges per exigir que no executin i paralitzin aquestes ordres que no només posen en joc el dret a l'habitatge de les famílies sinó també el dret a la salut en plena crisi sanitària pel coronavirus.

També es posarà en còpia d'aquestes cartes a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart i a la regidora de l'Habitatge, Lluïsa Melgares perquè emprenguin també accions al respecte "com ara sancionar els propietaris per no activar el lloguer social als inquilins abans d'expulsar-los de casa", va indicar ahir el portaveu de la PAH, Guillem Domingo.

Representants de la PAH es van concentrar ahir davant els jutjats de Terrassa per explicar les accions que duran a terme per protegir els afectats. "Ara que baixa la corba de contagis per la Covid-19 ens amenaça el tsunami de nous desnonaments. Ara que entrem en una nova normalitat no pot tornar de cap manera la corba de la vergonya, la dels desnonaments", afegeixen.