L'Ajuntament oferta unes 3.000 places per als casals de "+Estiu" 

Teresa Romero

03.06.2020 | 20:18

Fa setmanes que els nens i les nenes han estat els grans oblidats d'aquesta crisi. S'han portat de manera excel·lent, tancats a casa durant més de 45 dies i és just que la ciutat els pugui retornar aquest confinament, que han dut tan bé, en forma d'activitats d'estiu", va explicar ahir l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart en la presentació del programa de casals per a infants, batejat com a "+Estiu". En aquesta roda informativa, la primera presencial a la sala de premsa des del confinament, van participar també la regidora d'Infància i Joventut, Ona Martínez i el tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque.

L'objectiu d'aquests casals post Covid-19, que organitzaran 18 entitats de la ciutat, és donar resposta a la crisi social i educativa generada per la Covid-19. Així, s'han unificat tots els casals d en un únic projecte global de ciutat sota el nom de "+Estiu".

Aquest nou model de casals s'iniciarà el mes de juliol i s'allargarà fins al setembre, adaptant-se i reorganitzant-se en tot moment a les mesures de desconfinament que se succeeixin. "En cap moment ens vam plantejar no fer casals d'estiu. Per nosaltres és tot un repte", va dir la regidora d'Infància i Adolescència, Joventut, Adultesa i famílies, Ona Martínez. "El "+Estiu és un projecte educatiu valent, amb voluntat transformadora, que situa a infants i jovent al centre de les decisions, en un moment complex com l'actual", va dir.

El tinent d'alcalde de Drets Socials i regidor de Serveis Socials, Noel Duque, per la seva banda, considera que el projecte "dona resposta a una nova realitat que està generant la crisi sanitària, amb nous casos de famílies en situació de vulnerabilitat i pobresa, a més en un dels moments de l'any en què més desigualtats es generen, com és durant les vacances".

El programa +Estiu contempla tot un itinerari d'activitats i tallers educatius i culturals que estaran complementats amb els projectes com Pati Oberts o espectacles al carrer.

El període d'inscripcions va començar ahir i finalitzarà dimecres de la setmana vinent, 10 de juny. Les sol·licituds s'hauran de formalitzar a través de l'entitat que gestioni el casal corresponent. En el cas de demanar una beca, aquesta petició s'ha de realitzar a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament. Un cop tramitada aquesta sol·licitud, des dels Serveis Socials municipals es farà arribar un missatge de text al telèfon mòbil de contacte amb la resolució. Les beques es pagaran directament a l'entitat on el jove o l'infant hagi estat inscrit.

Un 10% més de places

S'ofertaran més de 3.000 places de casals d'estiu i colònies, (un 10% més que l'estiu anterior, incloses les destinades a persones amb capacitats diverses.

L'Ajuntament destina un total de 704.668 euros al programa "+Estiu".

Del total, 320.310 euros serviran per subvencionar els casals, uns 147.740 euros més que l'any passat. Pel que fa a les beques, l'Ajuntament hi ha destinat 384.358 euros, 167.726 euros més que el 2019.

A més, també es duplicarà l'oferta i les beques (amb 70.000 euros de pressupost i més de 200 places) dels casals d'estius per a infants i joves amb capacitats diverses. Les quotes s'ajustaran el màxim possible i enguany el barem de beques serà socio-econòmic, incorporant casos amb dificultats econòmiques arrel de la Covid-19.

Per primera vegada aquest model global de casals d'estiu també és obert a les activitats de lleure que organitzin les associacions de mares i pares de la ciutat.

Escoles i instituts públics es posaran a disposició dels casals d'estiu "perquè és una prioritat absoluta", destaca la regidora d'Infància i Joventut.

Seran uns casals atípics que hauran de vetllar per les mesures i protocols de seguretat. Aquests protocols, entre d'altres, són:

- Garantir la neteja i la desinfecció dels espais que s'utilitzin.

- Treballar amb grups de 10 nens i nenes amb un monitor.

- Els espais hauran de garantir els 2 metres de distància i estaran destinats al grup de 10 nens i nenes.

- S'ha de disposar de material de protecció com ara mascaretes en llocs on no es pugui respectar la distància.

"És la primera pedra del nou model d'estiu que volem construir, un projecte ambiciós i que situa l'educació en el lleure", conclou la regidora Ona Martínez.

Divuit entitats que faran activitats

Aquest és el llistat inicial de les entitats que organitzen els casals infantils d'estiu per a infants i joves d'entre 3 i 17 anys. També s'hi podran afegir associacions de mares i pares de diferents escoles de la ciutat.

AE Can Palet

AEG Torrent de les Bruixes

Assoc. L'Òliba Blanca

CE Bonaire

CE Ca n'Aurell

CE Can Parellada

CE El Tabal

CE Farfalla

CE La Fàbrica de Can Tusell

CE La Fera de Poblenou

CE La Llar-Sgda Família

CE Las Arenas

CE Tremola

CJ Salesià

CLL Els Globus

CLL Tu Tries

GC Ca N'Anglada

INSOC Guadalhorce