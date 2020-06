La concentració antiracista omple el Raval

S.P.

04.06.2020 | 21:37

L'onada de protestes antiracistes arran de la mort de George Floyd ha arribat avui a Terrassa. A les vuit del vespre, el Raval de Montserrat s'ha omplert de gent, en bona part jove, responent a la convocatòria efectuada per diverses entitats. "El racisme mata" proclamava la pancarta central, mentre que els participants en portaven altres com ara "George Floyd was murdered", "I can't breathe", "Black Lives Matter", i també "Llibertat presos polítics" amb els rostres dels líders del "procés" i estelades. L' acte, de vint-i-cinc minuts de duració, ha començat amb el crit col·lectiu de diversos eslògans antiracistes i antifeixistes. Després s'ha llegit un manifest i hi ha hagut diverses intervencions amb megàfon que han denunciat la complicitat dels estats en el racisme. També s'ha demanat que cap persona sigui declarada il·legal enlloc, i que els ajuntaments flexibilitzen els empadronaments d'estrangers. "Som aquí per dir que el discurs racista no tindrà cabuda a la nostra societat", ha acabat un dels parlaments. Tot seguit, a les vuit i vint minuts del vespre, tots els participants, posats a la gatzoneta, seguint el gest de solidaritat d'alguns policies nord-americans per la mort de George Floyd, han fet un minut de silenci. La concentració ha acabat amb els crits "Sense justícia no hi ha pau" i "cap persona no és il·legal". Mentre els assistents ja marxaven, ha començat una baralla entre dos petits grups, ràpidament tallada per l'actuació d'agents de la Policia Municipal. D'altra banda, en els moments previs a la concentració, el grup de treballadors de Menjadors Escolars en Lluita de Terrassa han fet un acte de protesta demanant una actuació urgent de suport a la seva situació.