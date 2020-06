47 famílies, sense aigua pel tancament de les fonts públiques

La crisi del coronavirus

Teresa Romero

04.06.2020 | 12:51

El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana denuncia que el tancament de les fonts per la crisi sanitària del coronavirus ha deixat sense aigua a 47 famílies que regularment s'abastien de les fonts públiques de Terrassa.

"Hem contactat amb l'Ajuntament per alertar d'aquesta situació d'emergència i hem reclamat accions urgents per atendre aquestes famílies que no tenen aigua a les seves llars ni de manera regular. L'aigua és un dret i no es pot posar en risc la salut de les persones", va comentar ahir Dolors Frigola, portaveu d'aquest consell, a la concentració de la PAH davant dels jutjats de Terrassa.