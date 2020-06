Un vehicle col·lideix amb la façana d'un immoble

02.06.2020 | 21:06

A les 21.28 h de dilluns la Policia Municipal va rebre l'avís telefònic d'una col·lisió al camí de Can Gonteres. Al lloc de l'accident van acudir una unitat policial i una altra del Servei d'Emergències Mèdiques. La dotació policial va comprovar que el vehicle havia perdut el control i havia col·lidit amb la porta d'un immoble. El sinistre va provocar danys tant a la porta com a la façana. El servei d'Egarvia va retirar el vehicle de la via i es va realitzar l'informe tècnic d'accidents, indicant als afectats els tràmits a seguir.