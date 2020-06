Taigua torna a obrir les oficines i aplica descomptes en la factura

Redacció

02.06.2020 | 21:06

Les oficines d'atenció al públic de l'empresa Taigua, situades al carrer de la Societat, 30) han recuperat l'atenció presencial, coincidint amb el pla de desconfinament dels serveis de la ciutat, i han reobert les portes en el seu horari habitual, de dilluns a divendres, de 8.15 a 14 hores (dijous fins a les 15 h) i dilluns a la tarda, de 16 a 18 h.

Els ciutadans interessats podran accedir sense cita prèvia i mantenint l'ordre de cues d'arribada, que serà regulat amb el gestor de tiquet. Les oficines de Taigua estaven tancades des de mitjans de març i totes les consultes i gestions es realitzaven només a través del web. Uns serveis que actualment mantenen la seva operativitat.

canvis a la factura

Mantenir l'abastament d'aigua potable, gestionat per Taigua, com a servei públic essencial ha estat una de les prioritats del Govern municipal en aquests dos mesos i mig de crisi per la pandèmia del coronavirus. L'objectiu ha estat reduir l'impacte social que aquesta situació d'emergència està provocant en les famílies i les activitats econòmiques més vulnerables (petits comerços, petites i mitjanes empreses i autònoms/es). Per aquest motiu, l'equip de Govern va aprovar destinar 500.000 euros a reduir la tarifa de l'aigua durant el segon trimestre de 2020 i obrir una nova via per sol·licitar ajornaments de la factura.

En el rebut del consum corresponent als mesos d'abril, maig i juny s'inclou aquesta rebaixa, prevista per als 97.000 abonats domèstics i els 6.800 petits comerços, en el primer bloc que figura en l'apartat "Subministrament d'aigua" (0-15 m3), la qual cosa representa uns 166 litres al dia.

els descomptes al rebut

Així, aquest segon trimestre els abonats veuran que el cost final per aquest concepte és de 0 euros, en comptes dels 5 euros habituals. També s'aplica una reducció de 5 euros/trimestre pel preu assignat als aforaments domèstics de 250 litres d'aigua al dia.

A aquests descomptes de Taigua s'afegeix la bonificació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que s'aplica els mesos d'abril i maig pel concepte d'Impost de la Generalitat (cànon de l'aigua). La factura reflectirà una reducció d'aquests dos mesos del 50% per a tots els abonats, inclosos també els industrials, i arribarà fins al 100%, en el cas de les persones que tenen tarifa social. La factura total pot disminuir entre 10 i els 25 euros de descompte i, en el cas dels abonats amb tarifa social i cànon social, pot arribar al 100% de rebaixa.

Podeu seguir fent tràmits online a atenciousuari@taigua.cat, o per telèfon al 93 736 28 20. Avaries 24 hores: 93 736 28 28.