L'Ajuntament no vol entrar en batalles amb el Consell Comarcal

Teresa Romero

02.06.2020 | 21:06

No volem entrar en retrets ni lliurar una batalla política amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Volem que les treballadores dels menjadors escolars de Terrassa cobrin. Ens tornarem a adreçar al Consell per mantenir una reunió i desencallar el problema", comenta la regidora d'Educació, Teresa Ciurana en resposta al comunicat que va emetre dissabte aquest organisme supramunicipal.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, recorda al govern municipal que "qui té la competència per autoritzar la bestreta a l'empresa concessionària dels menjadors escolars és el Departament d'Educació de la Generalitat.

Assegura que comparteix amb l'Ajuntament de Terrassa la voluntat de poder fer avançaments a les empreses en crisi per la situació del coronavirus, un fet que ajudaria moltes persones treballadores de la comarca "però en virtut de la resolució del conseller d'Educació no es pot fer. El que ja li vam traslladar a l'Ajuntament és que podien comptar amb la nostra col·laboració per demanar a la Generalitat que si es fan aquests pagaments els tinguin en compte en la liquidació del curs escolar. Aquesta decisió només pot venir del Departament", afegeix Ignasi Giménez.

Divendres passat representants de la plantilla dels menjadors escolars es van concentrar al Raval, davant la Casa Consistorial, per reclamar el pagament del 30% del sou que no els entra en l'ERTO i que els hauria d'abonar l'empresa Serhs Food Area però que, segons ha dit, no pot assumir per problemes de tresoreria.

Els serveis de menjador es van suspendre el dia 13 de març davant l'estat d'alarma per la Covid-19 i el tancament de les escoles. I des de llavors els 507 empleats de la plantilla (entre monitores i treballadores de cuina) d'un total de 31 escoles d'infantil i primària públiques no han cobrat de l'empresa concessionària Serhds Food i en molts casos tampoc el 70% de l'ERTO que els ha d'abonar el Sepe de l'Estat.

L'Ajuntament, per donar suport a la part més feble, el personal, es va interessar en un principi en fer un avançament del 30% en una bestreta: 131.786 euros (dels mesos de març i abril). Això no ha estat possible per manca d'autorització de la Generalitat. El Consell Comarcal recorda que "qui té la competència per autoritzar un pagament per avançat a l'empresa concessionària és el Departament d'Educació de la Generalitat, en virtut de la resolució del conseller d'Educació que declara la suspensió dels contractes de menjador". L'Ajuntament també és conscient que no pot intervenir perquè l'ens autonòmic és qui ha de fer el pagament de tots els complements.

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal demana "que l'Ajuntament de Terrassa aclareixi amb tota la transparència l'estat d'aquesta qüestió, per donar resposta a uns treballadors i treballadores que ho estan passant malament. No és moment de retrets i de buscar culpables sinó de treballar conjuntament per buscar solucions. Des del primer moment hem compartit l'angoixa amb l'Ajuntament de Terrassa tenint en compte quines són les nostres competències i quines no".

"Som conscients de les dificultats que aquesta situació ocasiona a la plantilla i desitgem que es solucioni ben aviat", afegeix la regidora d'Educació Teresa Ciurana. Respecte a si es municipalitzarà el servei va comentar que "és un tema que està encara en estudi i que s'ha aturat per la situació d'alarma per la Covid-19. Estem elaborant un informe de viabilitat però és un assumpte complex".

El sindicat de la UGT ha convocat per al dijous vinent 11 de juny una nova concentració de protesta dels treballadors de menjadors escolars davant l'Ajuntament.