Justícia prepara totes les sales de vistes de Catalunya perquè s'hi celebrin judicis per videoconferència

La crisi del coronavirus

03.06.2020 | 13:28

El Departament de Justícia ha adquirit 447 noves llicències per celebrar judicis per videoconferència, una per a cadascuna de les sales de vistes dels jutjats de tot Catalunya. Aquesta inversió en tecnologia farà possible que els judicis, les vistes prèvies i les declaracions es puguin celebrar sense desplaçaments innecessaris i evitant l'acumulació de persones als edificis judicials.

Els Mossos d'Esquadra, les policies locals i els metges forenses podran intervenir en els judicis per videoconferència des de les seves dependències. Els advocats i procuradors hi podran participar telemàticament quan es tracti d'actuacions prèvies. En relació amb les declaracions de detinguts o d'interns de les presons, també ho podran fer telemàticament des de les comissaries i els centres penitenciaris. Sempre és el jutge qui disposa qui es connecta per la via telemàtica. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha establert que els jutges i tots els seus equips sempre estaran en seu judicial durant les vistes o els judicis.