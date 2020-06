"+Estiu", el nou model de casals per a infants de juliol a setembre

La crisi del coronavirus

Teresa Romero

03.06.2020 | 12:45

Avui han començat les inscripcions per als casals d'estiu adreçats a infants i joves d'entre 3 i 17 anys que l'Ajuntament de Terrassa ha dissenyat per donar resposta a la crisi social i educativa que ha provocat la Covid-19. El nou model de casals, "+Estiu" ha estat presentat aquest matí a la primera roda de premsa física celebrada a la casa consistorial en aquesta fase 1, després que les convocatòries amb els mitjans de comunicació passessin a ser totes telemàtiques per l'estat d'alarma de la pandèmia.

L'alcalde Jordi Ballart; el tinent d'alcalde de Drets Socials Noel Duque i la regidora d'Infància, Adolescència, Joventut, Adultesa i Famílies, Oma Martínez han informat del nou programa que s'iniciarà el mes de juliol i s'allargarà fins al setembre i comptarà en tot moment amb les mesures de seguretat i protecció de la fase de desconfinament. L'Ajuntament destinarà un total de 704.668 euros, dels quals 320.310 euros es detinaran a subvencions dels casals, un increment de 147.740 euros d'ajudes respecte a l'any passat.

"Des de fa setmanes els nens i nenes han estat els grans oblidats, tancats a casa i sense poder seguir l'activitat educativa i de lleure habitual. És just que aquest estiu ampliem el nombre i la durada dels casals amb un projecte molt ambiciós que cobrirà les seves necessitats socio-educatives", va comentar ahir l'alcalde, Jordi Ballart.