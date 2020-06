Un conductor, sancionat per diverses infraccions

02.06.2020 | 21:06

Dilluns, a les 20.20 h., una dotació policial va aturar un vehicle que no tenia vigent l'assegurança obligatòria ni la revisió de la ITV, en un control rutinari a la confluència dels carrers de Francesc Layret i de Costa Rica. El conductor va ser denunciat per aquestes dues infraccions. Els agents també van esbrinar que la persona conductora habitual del vehicle, resident a Espanya, no havia realitzat els canvis administratius del vehicle i el seu permís de conduir era no vàlid. Va ser motiu d'una altra denúncia.