Amb guants i mascareta, un treballador de la Bct dona el llibre que una usuària ha demanat en préstec. Amb guants i mascareta, un treballador de la Bct dona el llibre que una usuària ha demanat en préstec.

La biblioteca en temps de virus

textO: santi palos fotOs: alberto tallón

02.06.2020 | 21:06

Era encara a principis de març que Soraya de las Heras planejava anar-se'n de vacances, aquest any, a Malta. A la Biblioteca Central de Terrassa va preguntar per una guia de viatge de l'illa. No la tenien, però la podien demanar a una altra biblioteca i va fer la sol·licitud. Havia d'arribar, o potser ja ho havia fet, quan es...