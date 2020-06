Els serveis han estat el principal sector afectat per les limitacions imposades per la Covid-19. alberto tallón Els serveis han estat el principal sector afectat per les limitacions imposades per la Covid-19.

L'atur puja per primer cop en un mes de maig des de fa vuit anys

Josep Arnero

02.06.2020 | 21:06

El nivell de destrucció dels llocs de feina ha baixat de forma sensible respecte a abril, però malgrat el canvi, aquest ha estat insuficient per presentar unes dades positives. El mercat laboral terrassenc va finalitzar maig amb 440 aturats més, per superar la barrera de les disset mil persones sense treball, en concret...