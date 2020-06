Requisits per a aconseguir l'ingrés mínim vital

02.06.2020 | 18:07

El Govern espanyol va aprovar la setmana passada l'ingrés mínim vital, una renda mínima per ajudar les famílies sense recursos, en situació de pobresa extrema. Els requisits que s'han de complir per poder sol·licitar-la són els següents:

- Tenir entre 23 i 65 anys, excepte que es tinguin menors a càrrec, i acreditar residència legal i efectiva a Espanya de forma ininterrompuda durant almenys un any abans de la sol·licitud.

- Podran accedir a la renda mínima les persones que a la seva declaració de la renda de 2019 acreditin no arribar a la Renda Mínima Garantida. No obstant això, aquelles que hagin vist caure els seus ingressos més d'un 50 per cent en 2020, la podran sol·licitar aportant una declaració responsable.

La quantia de l'ingrés mínim vital se situarà entre els 462 i els 1.015 euros per llar, una quantia que dependrà de si es tenen persones grans i/o fills a càrrec i dels ingressos declarats el 2019. Així, l'ajuda contempla la possibilitat d'augmentar 139 euros per cada convivent, així com un suplement de 100 euros l'any per a les famílies monoparentals.

L'ingrés mínim vital ha entrat en vigor l'1 de juny, però no es podrà sol·licitar fins al 15 de juny. Els qui demanin l'ajuda entre el 15 de juny i el 14 de setembre cobraran prenent com a referència el primer dia de funcionament. Els qui la demanin més tard, cobraran al mes següent.

Es podrà demanar a partir del 15 de juny a la seu electrònica de la Seguridad Social.