Ha mort Joan Crispí, membre del Secretariat de Terrassa per la Independència

Membre del Secretariat de Terrassa per la Independència

02.06.2020 | 11:45

L'ANC de Terrassa ha confirmat en un comunicat el traspàs del terrassenc Joan Crispí. "Ens ha deixat una persona activa i compromesa. Compromesa no amb el país, Catalunya, compromesa amb la defensa de la natura, compromesa en la lluita per construir un món més just. Membre destacat de la secció de Ciències Naturals del Centre Excursionista de Terrassa. Membre del Secretariat de Terrassa per la Independència en aquells anys tan actius en els que teníem clar l'horitzó del referèndum del Primer d'Octubre. I una de les ànimes dels Cants de Llibertat que, des del 14 de novembre de 2017 i fins que la crisi de la COVID-19 ens va tancar a casa es van mantenir cada dia davant de l'ajuntament de la nostra ciutat", indica la nota informativa.

"Joan, has estat un referent per a molts de nosaltres. Junts hem lluitat per conservar la natura i per salvar el país. Malauradament, tu no el podràs veure lliure. Però has de saber que mai abandonarem aquesta lluita i que acabarem allò que junts vam començar", conclouen des de l'ANC_Terrassa per la Independència.