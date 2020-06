L'atur puja en 440 persones al mes de maig

02.06.2020 | 14:00

La pujada de l'atur continua i les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 segueixen sacsejant el mercat laboral terrassenc. El mes de maig es va tancar amb 440 aturats més a la ciutat, per arribar a una xifra total de 17.010. Són quatres mesos seguits de destrucció de llocs de treball. Ha estat el tercer increment més gran d'atur d'aquest any. La dada és sensiblement inferior als 1.787 aturats de l'abril. Al Vallès Occidental, també s'han registrat uns resultats negatius, amb 2.388 aturats més, per un total de 61.536. Aquest mes, Sabadell ha doblat el nombre d'aturats de Terrassa, però globalment encara està a prop de dues mil persones menys sense feina.

El nombre de persones afiliades a la Seguretat Social en el mes de maig a Catalunya es va situar en 3.314.569, fet que suposa un increment de 4.623 afiliats en relació al mes anterior, tot i que l'atur es va incrementar amb 15.339 desocupats més, un 3,28%.

En el conjunt d'Espanya, el nombre d'afiliats en l'últim dia de maig va ser de 18.584.176, un augment de 187.814 afiliats des de l'inici a finals de mes, un 1% més que constitueix la primera pujada de l'ocupació després de dos mesos de caigudes per l'impacte de la Covid-19, segons les dades facilitades pel Ministeri de Seguretat Social.