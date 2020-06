Els bars presenten 226 peticions per ampliar o posar terrassa nova

Teresa Romero

01.06.2020 | 20:17

Una setmana després de l'inici de la desescalada en la restauració i de la reobertura de les terrasses el balanç és molt positiu i demostra que prop de la meitat dels establiments estan recuperant l'activitat, encara que sigui només a l'aire lliure. A Terrassa hi ha 500 establiments amb terrassa i "la sensació és que ha obert un nombre elevat", indica el regidor de Via Pública, Seguretat i Protecció Civil, Xavier Fernández Rivero. Tot i que no hi ha xifres, el volum de sol·licituds que està rebent l'Ajuntament (ahir era de 226) per part de bars i restaurants que volen ampliar aquests espais o bé instal·lar-ne de noves demostra que després d'uns dies d'incertesa els restauradors s'estan animant a tornar a la feina per salvar els negocis.

Des de que es va anunciar la mesura excepcional per flexibilitzar l'ampliació de terrasses a la via pública en la fase 1, l'Ajuntament de Terrassa ha pogut tramitar 226 expedients, dels quals només s'han desestimat 17. Aquestes autoritzacions temporals permetran complir la distància social per frenar el contagi del coronavirus.

ampliar l'espai

De les peticions d'ampliació rebudes un total de 136 han estat resoltes favorablement, mentre que 11 han estat denegades. Per ampliar la superfície s'han de respectar els criteris d'ubicació, els 2 metres de distància entre taules i les normatives vigents. Si no té terrassa, l'establiment pot sol·licitar una autorització, seguint els criteris de l'ordenança municipal d'ocupació de via pública i aplicant les mesures excepcionals de la Covid-19. Així d'instal·lacions de nova creació s'han aprovat 51 i han estat denegades 6.

"Si la setmana abans d'entrar a la primera fase l'Ajuntament va rebre 70 sol·licituds i hem passat a més de 200, això significa que la reobertura de terrasses s'està animant", explica a aquest diari el regidor de Via Pública, Seguretat i Protecció Civil, Xavier Fernández Rivero.

Cada dia, Ajuntament i Gremi d'Hostaleria estan en contacte per veure l'evolució i reactivació del sector. "El balanç és positiu. Les terrasses estan tots els dies plenes, excepte el divendres que va ploure i els negocis que han pogut obrir estan funcionant bé", valora per la seva banda Xavier Gómez, president del gremi de restauració.

Els serveis tècnics municipals treballen "al 200% i de dilluns a diumenge" per atendre i resoldre totes les sol·licituds que estan rebent. "Els agraïm el gran esforç que estan realitzant", comenta l'edil. Aquesta setmana els tècnics municipals començaran les inspeccions. "Volem agilitzar i flexibilitzar l'ampliació d'espais allà on sigui possible i no afecti l'accessibilitat, la mobilitat o la seguretat. Les peticions denegades són perquè no compleixen els requisits d'espai", afegeix.

ONZE TERRASSES denunciades

La Policia Municipal ha realitzat el cap de setmana diverses inspeccions de terrasses a l'espai públic i ha denunciat a 11 establiments de concurrència pública per incompliment de les restriccions establertes en el decret d'estat d'alarma, per utilitzar l'espai públic sense autorització o per tenir més taules de les permeses. També s'han denunciat 10 persones per trobar-se a l'interior d'algun establiment sense respectar les mesures sanitàries establertes o per no complir les restriccions de mobilitat.