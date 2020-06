El CAP Terrassa Sud torna a rebre pacients sense la Covid-19

Redacció

01.06.2020 | 20:17

Poc a poc la normalitat comença a implantar-se en els centres d'Atenció Primària de Terrassa, que van recuperant l'activitat per descongestionar els serveis dels hospitals i per atendre malalts d'altres patologies que no sigui el coronavirus.

Ahir dilluns el CAP Terrassa Sud va reobrir les seves portes, després d'haver estat tancat per l'estat d'alarma. MútuaTerrassa ha donat a conèixer les novetats d'aquest i els altres centres d'Atenció Primària que gestiona.

El CAP Terrassa Sud prestarà atenció a la patologia no respiratòria d'adults en horari de 8 a 15h. L'atenció pediàtrica, igual que en el cas del CAP Rambla, es durà a terme al CAP Oest.

Per la seva banda, el CAP Oest continuarà centralitzant els serveis de pediatria dels tres centres d'Atenció Primària (Rambla, Sud i Oest) i atenció a la patologia no respiratòria d'adults. L'horari serà de 8 a 20h.

I el CAP Rambla s'ocupa de centralitzar l'atenció de la patologia respiratòria Covid-19 dels tres Centres d'Atenció Primària (Rambla, Sud i Oest) i atenció a la patologia no respiratòria d'adults. L'horari serà de 8 a 20h laborables, i urgències de 9 a 20h els caps de setmana i festius. L'atenció pediàtrica, igual que en el cas del CAP Sud, es durà a terme al CAP Oest.

més atenció telemàtica

Per evitar l'acumulació i el contagi de persones els CAPs gestionats per MútuaTerrassa apliquen les recomanacions de Catsalut, entre d'altres, incrementar la telemedicina com a una millor forma d'atenció per agilitzar les visites mèdiques. També treballen per tal que les visites presencials no superin el 30-40% de les que es realitzaven abans de la pandèmia. Una altra mesura es potencien les consultes virtuals entre el metge de família i l'especialista hospitalari.

Es recomana als ciutadans que truquin abans d'anar al CAP per gestionar qualsevol necessitat.