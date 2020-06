Més d'un centenar de persones es concentren en defensa de la sanitat pública

S.P.

01.06.2020 | 20:29

La concentració organitzada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa ha aplegat aquesta tarda més d'un centenar de persones, davant de l'entrada de l'edifici de Mútua Terrassa al Passeig Comte d'Ègara. L'acte ha tingut una duració de vint-i-cinc minuts i ha inclòs diverses intervencions reclamant una sanitat cent per cent pública i de qualitat. Una dona ha explicat com al seu pare, que era intern en una residència i ha mort a 76 anys pel virus, van dir-li que "no era apte per entrar a l'UCI. No m'han volgut explicar el perquè, ni el metge ha tingut valor de parlar amb mi cara a cara. Consta que tenia patologies prèvies i és mentida. L'han deixat morir i l'han tractat com una despulla". Una altra de les persones que han intervingut ha criticat la situació de les residències per a la tercera edad, "que haurien de ser totes públiques" i el fet que l'empresari Florentino Pérez "demani ara milions d'euros en compensació per les despeses que, a les seves, li ha causat la Covid-19".